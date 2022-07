Man vernielt ruit ambulance

Op maandag 18 juli 2022 om 21.15 uur was een ambulance op weg naar een melding. Er was geen spoed bij dus de bestuurder gebruikte geen zwaailicht en sirene. Op de Noordhoekring zag het personeel van de ambulance dat een man midden op de weg lag. Ze hadden gezien dat hij net deed alsof hij door een auto zou zijn aangereden wat niet waar was. Omdat ze een melding hadden reden ze langs de man. Op dat moment zagen ze dat de man een fles bier tegen de bestuurdersruit van de ambulance gooide. De ruit en het flesje braken hierdoor en het glas vloog door de ambulance. De geschrokken bestuurder reed snel door en stopte verderop.

Aanhouding

Via het operationeel centrum werd direct de politie gewaarschuwd. De man was ondertussen verdwenen maar de agenten kregen een duidelijk signalement mee. In de Fabrieksstraat konden de agenten de verdachte, een 36-jarige inwoner van Tilburg, aanhouden. De verdachte werd naar het bureau gebracht. Het ambulancepersoneel bleek lichtgewond door het rondvliegend glas. Er is aangifte gedaan van vernieling en poging tot zware mishandeling.