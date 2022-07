Verdachte verlaten plaats ongeval in Heusden gehoord

Heusden - Op maandag 20 juni kwam op de Vliedbergwerg in Heusden een wielrenster in botsing met een auto. Zij fietste samen met een groep wielrenners en raakte hierbij gewond. De automobilist is na het ongeval doorgereden. Inmiddels is de desbetreffende auto getraceerd en de bestuurder gehoord.