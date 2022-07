Politie doet onderzoek na explosie en beschietingen vannacht

In de nacht van maandag 18 juli op dinsdag 19 juli hebben er meerdere incidenten plaatsgevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze incidenten.

Agenten kregen omstreeks half vier in de nacht een melding binnen van een beschieting aan de Teilingerstraat. Even later werd ook een beschieting en een explosie gemeld aan Hoge Boezem in Roterdam. Weer wat later werd een beschieting gemeld bij een woning aan de Acaia in Krimpen aan den IJssel. Zojuist is er ook een melding binnengekomen van een beschieting aan de Voetjesstraat in Rotterdam. Mogelijk heeft ook deze beschieting de afgelopen nacht plaats gevonden. Op alle plekken zijn meerdere hulzen aangetroffen. Er zijn geen slachtoffers gewond geraakt.

Getuigen gezocht

Op dit moment doet de politie sporenonderzoek en worden er getuigen gesproken. We ontvangen echter graag meer informatie over de incidenten die de afgelopen nacht hebben plaatsgevonden. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact met ons op via de onderstaande opties of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.