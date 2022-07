Politiecontrole langs A4 succesvol

Tijdens de controleactie namen ze acht personenauto’s in beslag. Dat gebeurde omdat die auto’s geen geldig kentekenbewijs en/of / geen geldige registratie hadden. Tegen de bestuurders van die auto’s is proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast kregen nog drie andere automobilisten een bekeuring voor rijden zonder geldig kentekenbewijs.

Controle rijbewijzen

Tijdens de controleactie hielden ze een 22-jarige inwoner van Vlissingen aan op verdenking van rijden met een vals rijbewijs. Deze verdachte mag zich hiervoor later verantwoorden bij de rechter.

Daarnaast betrapte de controleploeg twee mensen op rijden met een ongeldig verklaard of ingevorderd rijbewijs, vier mensen op rijden zonder (geldig) rijbewijs en één op het rijden met een verlopen rijbewijs. Drie verdachten bleken nog openstaande boetes te hebben die meteen werden geïnd. Het ging om een bedrag van in totaal ruim 2000 euro.

De overige overtredingen: