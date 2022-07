Getuigen gezocht van gewapende woningoverval

De overval is rond 14.00 uur gepleegd door twee mannen. Een van hen deed zich voor als pakketbezorger en bedreigde de bewoonster met een mes. Toen duidelijk werd dat in de woning meerdere personen aanwezig waren, sloegen beide overvallers op de vlucht.

Signalement

Van de twee overvallers zijn de volgende signalementen bekend:

Een donker getinte man met een gemiddeld postuur van zo’n 25 tot 35 jaar oud. Hij droeg een lange, zwarte broek met witte touwtjes, een wit t-shirt, zwarte schoenen en een wit-rode pet van New Yankees. Om zijn rechterpols droeg hij een horloge en onder zijn linkerarm droeg deze man een doos.

Een donker getinte man met een stevig postuur van zo’n 30 tot 35 jaar oud. Hij droeg zijn rastahaar in een haarnetje en had witte earpods in zijn oren. Verder droeg deze man een t-shirt in een lichte kleur met witte opdruk en de letters RAW erop, een korte joggingbroek in een lichte kleur met witte touwtjes, witte sokken en blauwe slippers met witte strepen.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u 16 juli voorafgaand, tijdens of na de overval iets verdachts gezien in de buurt van het Stationsplein? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Laat het ons weten.

Informatie kunt u via 0900-8844 delen of via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Blijft u liever anoniem, bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.