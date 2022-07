Politie houdt bestuurder aan na achtervolging op hoge snelheid

Rond half tien dinsdagavond reed een agent in een herkenbare auto over de Bosdreef in de richting van de Hoofdweg in Rotterdam, toen hij grijze Volvo XC 60 auto op hoge snelheid aan zag komen rijden. De bestuurder van de auto kreeg een stopteken maar dat negeerde hij. Hij verhoogde zijn snelheid nog en reed ervandoor. Ter hoogte van de kruising op de Bosdreef met de Terbregseweg naderde hij een verkeerslicht, waar hij op te hoge snelheid door rood licht reed. Via de middenberm en een fietspad vervolgde de automoblist zijn weg, wat voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgde. Vele fietsers en automobilisten moesten letterlijk opzijspringen of noodstoppen maken om ervoor te zorgen dat zij niet geraakt werden door de man.

Signalement

Inmiddels was het signalement van de auto, een grijze Volvo XC 60, doorgegeven aan de meldkamer van de politie en hielpen meerdere eenheden mee met de achtervolging. Dat zorgde ervoor dat de man uiteindelijk op de Bottelroos werd aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.

De politie komt graag in contact met getuigen van het incident. Mensen die de achtervolging gezien hebben, mensen die moesten uitwijken vanwege het rijgedrag van de man of mensen met eventueel dashcambeelden van het incident. Dit kan het onderzoek verder helpen.