Pakketbezorger aangehouden

De pakketbezorger reed omstreeks 20.10 uur op de Emmakade om daar pakketten te bezorgen. Omwonenden, een 69-jarige man en zijn 68-jarige vrouw, vonden dat hij te snel door de smalle straat reed en spraken hem aan. Er ontstond onenigheid waarna de bezorger gas gaf en wegreed. Hierbij vielen de man en vrouw op de grond en raakten lichtgewond. De bezorger reed weg en stopte een straat verderop waarna hij de politie belde. De bezorger is aangehouden en zit nog vast. De man en vrouw deden aangifte.

Politie komt graag in contact met getuigen

De politie onderzoekt wat er is gebeurd in de Emmastraat en zoekt getuigen. Heeft u het incident gezien of heeft u camerabeelden en nog niet met de politie gesproken, neem dan contact op via onderstaand. U kunt u camerabeelden ook uploaden via het tipformulier.