Vluchtauto crasht tegen geparkeerde auto

Rond 04.25 uur ontving de politie een melding dat drie mannen met een bivakmuts op straat liepen in Hazerswoude-Dorp. Niet veel later bleek dat er was ingebroken in een woning aan de Zuiddijklaan. Toen agenten in Hazerswoude-Dorp arriveerden, reed een auto met hoge snelheid weg in de richting van Hazerswoude-Rijndijk. De agenten gingen achter deze auto aan en troffen enige tijd later de auto gecrasht aan op de Rijndijk. In de auto zat een 21-jarige man bekneld, hij is door de brandweer uit de auto gehaald en naar het ziekenhuis vervoerd. Twee andere inzittenden van het voertuig konden uit de auto ontsnappen. Ondanks een zoektocht van agenten zijn zij niet meer gevonden. Team Verkeer doet onderzoek naar het ongeval.

Signalement van de drie woninginbrekers

Drie mannen met een normaal postuur, allen in het zwart gekleed en rond de 1.75 meter lang, worden verdacht van de woninginbraak aan de Zuiddijklaan. De recherche onderzoekt of de inzittenden van de gecrashte auto in Hazerswoude-Rijndijk ook betrokken zijn geweest bij deze woninginbraak.

Politie komt graag in contact met getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de woninginbraak en/of het ongeval later in de ochtend. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via onderstaande telefoonnummers.

Op zoek een specifieke getuige

Daarnaast is de politie op zoek naar een specifieke getuige. Die getuige reed in kleine witte auto rond 04.40 uur op de N209 ter hoogte van de Galgweg. Terwijl hij daar reed werd hij door de vluchtauto met hoge snelheid gepasseerd. Wij willen graag spreken met de bestuurder van deze witte auto.