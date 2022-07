Getuigen gezocht: vuurwerkbom beschadigt portiekwoning

Het vuurwerk werd rond 22.50 uur door de brievenbus van de woning naar binnen gegooid, waardoor schade aan de deur en de woning ontstond. Er raakte niemand gewond.

Heeft u tips of camerabeelden die kunnen helpen?

De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of wellicht camerabeelden van de omgeving? Neem contact op via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken kan ook via 0800-7000.