Verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij digitale factuurfraude van ruim 1,3 miljoen euro

Wat is BEC fraude

De letters BEC staan voor: Business E-mail Compromise. Simpel gezegd is BEC een verzamelnaam van criminaliteit waarbij mailverkeer van verenigingen of bedrijven worden gemanipuleerd om hen zo geld te laten overmaken naar criminele rekeningen. Bij BEC-fraude wordt een bestuurslid of medewerker die betalingen mag verrichten, misleid om een valse factuur te betalen of ongeoorloofd van de verenigings- of bedrijfsrekening over te schrijven.