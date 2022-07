Roosendaler vervoert hennep in snorfiets

Surveillerende agenten zagen de man op een snorfiets rijden. Omdat de agenten het vermoeden hadden dat de snorfiets te hard reed, besloten zij de bestuurder en het voertuig te controleren. In de Rembrandtgalerij werd de man staande gehouden. Hij bleek netjes in het bezit van een rijbewijs. Toen de agenten, samen met de man, bij de scooter kwamen, om deze te controleren, roken de agenten een sterke henneplucht. Hierop werd om uitlevering van alle drugs gevraagd. De agenten wilden vervolgens onder de buddy seat kijken, maar daarvoor gaf de 19-jarige man geen toestemming. Hierop is hij aangehouden en werd de snorfiets in beslag genomen voor verder onderzoek.

Op het bureau vonden de politiemensen ongeveer 100 gram henneptoppen onder de buddy seat. Ook troffen ze een geldbedrag van ruim 1000 euro aan. De man zit vast op verdenking van drugshandel. Hij wordt donderdag verder gehoord.