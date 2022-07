Twee Tilburgers mishandeld in Cadzand

De aanleiding voor de mishandeling wordt nog onderzocht door de politie. Er is rond 17.30 uur in Oostburg een verdachte aangehouden. Dit betreft een jongen van 14 uit de gemeente Sluis. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij de nacht heeft doorgebracht. De jongen wordt donderdag gehoord.

De twee vakantiegangers deden aangifte van de mishandeling. Zij verklaarden dat zij met een groep vrienden in en om de woning in de mr. P.C. Hennequinlaan in Cadzand waren en dat er ineens een groep (voor hen) onbekende jongens op het erf stonden. Er ontstond een vechtpartij waarbij de twee aangevers geslagen werden. De groep ging weg maar kwam even later een tweede keer terug. Een paar jongens zouden toen de woning zijn binnen gegaan en goederen hebben weggenomen.

Door agenten zijn aangiftes opgenomen. Omdat het opvallende signalement van een van de verdachten tijdens het onderzoek bekend werd, kon deze jongen worden aangehouden als verdachte van de mishandeling. Nog meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie heeft ook verklaringen van getuigen opgenomen. De twee Tilburgers zijn niet dermate gewond geraakt dat ze zich onder doktersbehandeling moesten stellen.