Getuigen gezocht van bedreiging Heerenveen

Het is onbekend wat de aanleiding is geweest voor dit incident. Het slachtoffer had licht letsel en is even nagekeken door de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. We hebben in de omgeving van de Trambaan gezocht naar de verdachte. Deze was vermoedelijk 19/20 jaar oud, 1.80 lang en had aan de zijkant opgeschoren donkerblond haar. Hij droeg een donkere spijkerbroek, een donker vest en droeg een tasje. Er is gisteravond al met gesproken met een aantal getuigen en het onderzoek naar het incident loopt. Zo worden er camerabeelden bekeken en gaan we in gesprek met het slachtoffer.

