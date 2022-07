Getuigen gezocht van woningoverval Hoorn

Dit zou zijn gebeurd rond 23.30 uur. Het slachtoffer lag te slapen en werd toen in zijn slaapkamer overvallen door meerdere personen. De bewoner moest persoonlijke eigendommen afgeven. Korte tijd later zijn de daders er vandoor gegaan.



De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.



2022148290