Gezochte verdachte steekincident Alkmaar aangehouden

Op dinsdag 19 oktober 2021 vond op de Laat in het centrum van Alkmaar een steekincident plaats, waarbij een 30-jarige man gewond raakte.

De identiteit van de verdachte van dit geweldsincident was bij de recherche bekend, alleen de verblijfplaats van de verdachte niet. De recherche had het sterke vermoeden dat de man zich elders schuil hield.

Omdat zijn verblijfplaats onbekend was, diende de politie bij het Openbaar Ministerie een verzoek in voor de inzet van opsporingsberichtgeving, zodat deze verdachte herkenbaar in beeld gebracht kon worden en de hulp van het publiek kon worden ingeroepen, om zo achter de verblijfplaats van de verdachte te komen.

Vrijdagochtend 22 juli werd met hulp van politie-eenheid Oost-Nederland de 30-jarige verdachte aangehouden in een woning in Arnhem. Hij is inmiddels overgebracht naar de eenheid Noord-Holland en de districtsrecherche Noord-Holland Noord zet het onderzoek voort.

Het slachtoffer van het steekincident is door de recherche in kennis gesteld van de aanhouding van de 30-jarige verdachte.

Meer weten over opsporingsberichtgeving? Lees: https://www.om.nl/onderwerpen/opsporingsberichtgeving