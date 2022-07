Getuigen gezocht van beschieting woning Amstelveen

Rond 06.30 uur krijgt de politie melding dat er geschoten is op de woning. Ter plaatse treffen agenten een kogelinslag aan in de woning. De verdachte is er vandoor gegaan in de richting van de Jo Vincentlaan. Daar is hij een steeg in gerend in de richting van de Willem Andriessenlaan en het vermoeden is dat hij daar in een voertuig gestapt en daarmee weggereden is. Bij het schietincident vielen geen gewonden.



Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar het schietincident en het bijbehorende motief. Het team komt dan ook graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Is u iets opgevallen rond 06.30 uur? Of heeft u (deurbel of dashcam) beelden die ons kunnen helpen bij het oplossen van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem: telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop eventueel beeldmateriaal uploaden.