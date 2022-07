Vrouw (47) overleden na val uit woning Wolphaertsbocht, man (50) zwaargewond

Toen hulpdiensten ter plaatse kwamen is de vrouw nog gereanimeerd. Helaas mocht dat niet meer baten. Wat er precies vooraf is gegaan en wat er zich heeft afgespeeld in de woning is vooralsnog onduidelijk. De politie doet sporenonderzoek en spreekt met getuigen.

Heeft u meer informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie.