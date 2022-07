Man met verward gedrag pleegt vernielingen

Op donderdag 21 juli 2022 om 22.30 uur kwamen er meerdere meldingen binnen bij het Operationeel Centrum vanuit een appartementencomplex aan de Alphonsusstraat. Een bewoner van het complex vertoonde zeer verward gedrag en vernielde ruiten en deuren.

Aanhouding

Meerdere surveillance-eenheden werden naar de straat gestuurd. De agenten troffen daar enkele bewoners die een verklaring af legden over wat ze gezien hadden. Eén bewoner gaf aan dat de man een stok in zijn handen had waarmee hij de vernielingen pleegde. Die stok had hij afgepakt. Enkele ruiten en algemene toegangsdeuren waren vernield. De verdachte werd bij zijn woning aangehouden. Hij werd met enige dwang in het politievoertuig geplaatst en naar het bureau gebracht. De recherche gaat vrijdag verder met de zaak.