Politie op zoek naar dashcambeelden in onderzoek Vlasvenweg

Meer in het bijzonder gaat het om beelden die gemaakt zijn op donderdagavond 7 juli jl.



N275

Automobilisten die op donderdagavond 7 juli tussen 21.15 uur en 21.45 uur op de N275 vanuit Weert richting Venlo reden en die een dashcam in hun auto hebben, worden verzocht zich te melden.



Dat kan via 0800-6070 en vragen naar het onderzoeksteam Vlasvenweg Weert. Of door de beelden zelf te uploaden via https://www.politie.nl/upload.



Getuigen

Ook getuigen die informatie hebben over dit misdrijf maar dit nog niet gedeeld hebben met de politie, kunnen dit nog altijd doen. Dat kan via tiplijn 0800-6070 maar ook anoniem via 0800-7000.



Verdachte

De aangehouden verdachte in dit onderzoek is vrijdag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.