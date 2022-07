Opgeslagen vuurwerk geëxplodeerd in schuur Beerta

Rond 13:00 uur werden buurtbewoners opgeschrikt door een harde knal, vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van vuurwerk in de schuur. Door de explosie was de achtergevel van de schuur beschadigd geraakt en een deel van het dak van de schuur afgeblazen. Politie en brandweer gingen met spoed naar de locatie van de melding. Hier werd duidelijk dat er van brand geen sprake was en gelukkig waren er geen gewonden; er was vooral veel schade. De brandweer heeft nog een korte controle uitgevoerd en de politie heeft de Teamleider Explosievenverkenning (TEV) opgeroepen.

Opslag van vuurwerk levensgevaarlijk

De politie is op de locatie van de explosie direct een onderzoek gestart. De Forensische Opsporing en Team Milieu zijn ter plaatse gekomen. Gelukkig was er op het moment van de explosie niemand buiten of in de buurt van de schuur, anders waren er gewonden gevallen. Het onderzoek naar de precieze oorzaak van de explosie en hoe het vermoedelijke vuurwerk opgeslagen heeft gelegen loopt nog steeds, maar dit incident laat zien hoe gevaarlijk de opslag van bepaalde hoeveelheden vuurwerk kan zijn.

Weet u van een vuurwerkopslag?

Weet u dat ergens (zwaar) vuurwerk is opgeslagen? Meld het aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Meer informatie over vuurwerk vindt u hier.