Jongen aangehouden na conflict in Anna Paulowna

Tussen een aantal personen ontstond ruzie. Daarbij is het slachtoffer door een scherp voorwerp gewond geraakt en op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Agenten hebben de verdachte korte tijd later aangehouden in een woning. Deze jongen is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau.



De politie stelt een onderzoek in naar wat er zich precies heeft afgespeeld. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.



2022149104