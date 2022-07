Politie houdt man aan na openstaande gaskraan

Rond 19.00 uur kregen de politie en brandweer melding dat er een gaslucht werd geroken bij een woning aan de A.G.M. Van der Hoevenstraat. Er zou vermoedelijk een gaskraan zijn opengezet.

Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd en is een deel van de straat afgezet. De bewoners zijn opgevangen in een nabijgelegen verzorgingshuis. De gasleidingen in het woongebied zijn door de brandweer enige tijd afgesloten geweest. Er is uiteindelijk een politie-onderhandelaar en een arrestatieteam ingezet om de man uit de woning te halen en aan te houden. De man is nog gecontroleerd in de ambulance en vervolgens meegenomen naar het bureau. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.

Nadat rond 01.00 uur de brandweer alle woningen had gecontroleerd en de situatie weer veilig was, konden de bewoners weer terug naar huis.