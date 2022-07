Politie houdt Bosschenaar aan bij dodelijk incident zwemplas

De twee mannen recreëerden samen bij het IJzeren Kind toen het slachtoffer rond 15.30 uur in de problemen kwam bij het zwemmen. Hij is vermoedelijk onwel geworden. We onderzoeken of de verdachte alles heeft gedaan om de zwemmer te helpen. De inmiddels gealarmeerde hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer doen, hij is ter plekke overleden.

De verdachte is voor verder onderzoek ingesloten op het bureau. Sectie op het slachtoffer moet uitwijzen wat de doodsoorzaak is.