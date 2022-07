Politie en beveiliging beëindigen optreden

Op zondag 24 juli 2022 om 00.40 uur kwam de eerste melding binnen bij het Operationeel Centrum. Bij de horecagelegenheid was een optreden van een zanger. Er waren 150 kaarten verkocht maar er wilden op dat moment meer mensen naar binnen. De eigenaar en de beveiliging waren bang dat het uit de hand zou lopen. Enkele surveillance-eenheden werden ernaar toe gestuurd. Er bleek inderdaad een te grote toestroom van mensen en de situatie was grimmig, zeker in de richting van de politie. Er werden afspraken gemaakt tussen de eigenaar, de beveiliging en de agenten dat het optreden zou stoppen. De eigenaar zou zorgen dat hij zijn zaak leeg zou maken.

Agressie

Langzaam maar zeker lukte het de beveiliging om de mensen naar buiten te krijgen. Buiten stond de politie met enkele auto’s om de openbare orde in de omliggende straten te handhaven. De ontevreden bezoekers reageerden zeer agressief in de richting van de politie. Op een gegeven moment werd er in de richting van de agenten met stenen gegooid en werd een achterlicht van een politieauto vernield. Er werd toen besloten om met een groep agenten op te treden om de openbare orde te herstellen. Omdat het op dat moment in de eenheid Zeeland-West-Brabant erg druk was waren er enkele politie-eenheden uit Oost-Brabant om te assisteren. Ook werden er honden ingezet. Er werden meerdere charges uitgevoerd waarna de rust weer wat terugkeerde. Uiteindelijk was iedereen vetrokken. Er wordt een onderzoek ingesteld, onder andere door camerabeelden te bekijken, om te achterhalen wie de vernieling aan de politieauto had gepleegd. Het incident zal gemeld worden aan de gemeente.