Twee aanhoudingen na aanrijding en vechtpartij

Op zondag 24 juli 2022 om 00.50 uur kwam er een melding binnen van een vechtpartij tussen een groep van meer dan 10 personen. Er zou ook iemand gewond zijn. Meerdere politie-eenheden werden naar de Staringstraat gestuurd. In de straat stond een groep mensen bij een aanrijding tussen een auto en enkele geparkeerde voertuigen. De gemoederen waren flink verhit en het kostte enige moeite om het verhaal duidelijk te krijgen. Een vrouw had verwondingen in haar gezicht en werd behandeld door ambulancepersoneel.

Aanrijding

Uiteindelijk bleek dat er inderdaad een aanrijding had plaatsgevonden in de straat. Daardoor was er ruzie ontstaan tussen bewoners van de straat en de bestuurder van de auto. Er werd over en weer flink gescholden en uiteindelijk sloeg een vrouw een andere vrouw met glas in haar gezicht. De bestuurder zou gedronken hebben. De vrouw (28 jaar uit Klundert), die verdachte was van de mishandeling, werd in een woning verder in de buurt aangehouden. De bestuurder, een 31-jarige man uit Delft, is korte tijd later in de omgeving aangehouden. Hij bleek zonder rijbewijs te hebben gereden en weigerde zijn medewerking te verlenen aan de ademanalyse.