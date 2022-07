Wie heeft info over deze kat?

De Dierenambulance Hoorn e.o. deed vorige week melding bij de politie over het aantreffen van een kitten, die in een doos was achtergelaten op de Parkeerplaats aan de Plantsoenstraat in Abbekerk. Het katertje werd overgebracht naar een dierenkliniek en heeft alle verzorging gekregen die benodigd was. Het katje moest een operatie ondergaan.

Wie is de eigenaar?

De dierenpolitie is op zoek naar de eigenaar van deze kat, of naar mensen die weten wie de eigenaar/eigenaresse is van dit kitten. De doos waar het katertje in was gedumpt betreft een witte doos (zie foto onderaan dit bericht). De melding bij de dierenambulance over de doos met hierin het katertje werd gedaan op 18 juli rond 16.30 uur.

Vragen aan het publiek

Wie heeft informatie over:

* het katertje of over het dumpen van de doos op de Parkeerplaats aan Plantsoenstraat nabij de ALC Tennisvereniging?

* de doos waarin de kat is gevonden (zie foto)

* het nestje waaruit dit katje is gekomen

* de eigenaar/eigenaresse?

Zoals op bijgaande foto’s te zien is, is het katertje zwart/wit van kleur, heeft hij een witte streep over de neus en witte voetjes.

Graag komt de dierenpolitie in contact met iedereen die kan helpen bij het oplossen van dit misdrijf.

Heeft u informatie? Belt u dan a.u.b. met de politie in Hoorn of laat een tip achter hieronder bij de button 'geef uw tip'. Blijft u liever anoniem? Geef uw informatie dan a.u.b. door aan Meld Misdaad Anoniem, via tel.nr. 0800-7000. Vermeld u er a.u.b. zaaknummer 2022149527 bij.

De dierenpolitie

In Nederland is het thema Dieren een onderdeel van de basispolitietaak. Om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren, zijn er politiemensen extra getraind aan de Politieacademie als themahouders Dieren binnen Criminaliteit & GGP (DCG): ook wel de dierenpolitie genoemd. Deze themahouders treden zelfstandig op en ondersteunen andere politieonderdelen wanneer er dieren betrokken zijn.



De politie verleent ook hulp om zo dierenleed te voorkomen. De themahouders werken onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en dierenhulporganisaties zoals Mendoo (bij dieren uit huiselijk geweld situaties) en veel andere dierenhulpverleningsorganisaties; zowel landelijke en internationaal georiënteerd als lokaal ingebed, zoals bijvoorbeeld de dierenambulances en dierenasielen.



De politie treedt onder andere op tegen de hieronder vermelde misdrijven:

dierenmishandeling - waaronder ook het dumpen van dieren valt;

dierenverwaarlozing;

ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;

het doden van huis- en hobbydieren;

dierengevechten;

het ophitsen van gevaarlijke dieren tegen mensen en het niet onschadelijk houden van gevaarlijke dieren

stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten

de Illegale handel in dieren.

Bent u getuige van een dier in nood of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Bel dan met Meldpunt 144 of doe melding via het meldformulier onderaan.

Zaaknummer is: 2022149527