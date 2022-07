Agressieve man aangehouden, hond getaserd

De politie kreeg rond 19.30 uur een melding dat iemand op het Zonneoord gebeten was door een loslopende hond. Toen de agenten daar aankwamen, werden ze aangesproken door een buurtbewoonster die de hond in een tuintje had opgesloten. De eigenaar van de hond zou een riem brengen en de hond meenemen naar huis. Terwijl de agenten met de bewoonster spraken, kwam de eigenaar aan lopen. De man maakte een geagiteerde indruk. Nadat hij de hond had vastgemaakt, liep hij terug naar zijn portiekwoning. Korte tijd later kwam de man zijn woning uitlopen en liep de trap af. Hij sloeg een ruit van het portiek in en reageerde agressief.

Hond valt politieagenten aan en wordt getaserd

Omdat de man erg agressief en onberekenbaar was en niet reageerde, kwam een politieonderhandelaar ter plaatse die contact met hem probeerde te maken. De man stond op een gegeven moment in het raamkozijn en dreigde naar beneden te springen. Na een tijdje ging hij naar binnen om vervolgens naar buiten te lopen. Daar werd hij door het Arrestatieteam overmeesterd. De man verzette zich tegen zijn aanhouding. Zijn hond die hem achterna was gekomen, viel de leden van het AOT aan. Hierop werd de hond getaserd en kon hij daarna onder controle worden gebracht. De hond is door de dierenambulance overgebracht naar een dierenopvang.

Nadat de man, die verwondingen had opgelopen bij het inslaan van de ruit, door de ambulance was nagekeken, werd hij overgebracht naar het politiebureau. Daar zit hij nu nog vast.

Geweld door politie

Als er door de politie geweld is gebruikt, verantwoorden we dit in de politiesystemen. Registraties van geweld worden altijd gewogen door en besproken met de hulpofficier van justitie. Als de regelgeving dit voorschrijft, geeft de politiechef een oordeel over de professionaliteit van het optreden. De politiechef baseert zich op een advies van de leidinggevende en de commissie geweldsaanwending. De commissie bestaat onder andere uit een onafhankelijke burger benoemd door de minister van Justitie en Veiligheid. Soms doet het Openbaar Ministerie ook onderzoek. Een beoordeling of onderzoek kan soms lang duren. Dat komt omdat we zorgvuldig onderzoek belangrijker vinden dan snelle conclusies.