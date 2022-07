Politie en NFI openen graven om lichamen te identificeren

Van een misdrijf was destijds geen sprake. Maar de persoon is nooit geïdentificeerd en is destijds begraven in een naamloos graf. Omdat de wet op de lijkbezorging is aangepast en de politie onbekende doden moet proberen te identificeren is in samenspraak met de gemeente Zundert en het bestuur van de begraafplaats is het graf van de onbekende persoon geopend en is er de hele middag onderzoek gedaan. Helaas leverde dat geen resultaat op. Op de plek waar men dacht dat het lichaam van een onbekende dode lag is deze niet aangetroffen.

Huijbergen

Eerder op de dag werd er ook een exhumatie in Huijbergen uitgevoerd op de begraafplaats aan de Dorpsstraat. Ook daar bleek de onbekende persoon niet op de aangegeven plek te liggen.

Team Vermiste Personen

Afgelopen jaar heeft het team vermiste personen onderzocht of, en zo ja waar onbekende overledenen begraven liggen in de eenheid Zeeland-West-Brabant, dit in verband met aangepaste wetgeving. Het onderzoek naar deze twee onbekende personen gaat voort.