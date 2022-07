Politie zoekt getuigen van schietincident

Zondag 24 juli 2022 omstreeks 01.00 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er op het Paletplein geschoten zou zijn. Er was daarbij volgens de melder niemand gewond geraakt. Agenten stelden ter plaatse een onderzoek in. Daarbij werd op het trottoir voor de flat een huls aangetroffen. Een getuige bevestigde dat door een man in de lucht geschoten was. De politie vermoedt dat er mogelijk sprake is van een conflict.

Oproep

Was u getuige van het schietincident of heeft u meer informatie over de achtergrond daarvan, bel dan met de politie in Tilburg via 0900-8844, vermeld dat het gaat om dossier 2022194445. U kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. https://www.meldmisdaadanoniem.nl