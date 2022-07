Verkeersruzie loopt uit de hand in Tilburg

Het slachtoffer verklaarde dat hij maandag 25 juli 2022 omstreeks 21.10 uur met zijn auto over de rechterrijstrook van de Baroniebaan reed. Hij zag dat een bestelauto naast hem reed. Hij zag dat die auto naar rechts bewoog, richting zijn rijstrook. Hierdoor moest hij om een aanrijding te voorkomen uitwijken naar de berm. Bij de volgende kruising stopte die auto vanwege rood licht. Hij ging naast die auto staan en riep naar de bestuurder waar die mee bezig was.



Bij de volgende kruising stapte die bestuurder uit. Het slachtoffer wilde ook uitstappen maar dat lukte niet omdat de verdachte volgens hem het portier weer dicht sloeg waardoor hij met zijn linkeronderarm en rug klem kwam te zitten tussen de deur en de deurstijl. Dit was erg pijnlijk. Vervolgens zag hij dat die bestuurder met een koevoet de achterruit van de auto vernielde. Hierna haalde hij met het gereedschap uit op het bestuurdersportier. Het lukte het slachtoffer op dat moment om snel weg te rijden. Hij waarschuwde de politie en gaf het kenteken door, waarna de verdachte op de Burgemeester Baron van Voorst Tot Voorstweg werd aangehouden. In de auto lag een breekijzer.