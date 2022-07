Automobilist slingert tijdens aanrijding uit auto en raakt zwaargewond

De politie kreeg rond 03.00 uur een melding over een verkeersongeval op de eerdergenoemde weg. Toen de agenten op de locatie waren, zagen zij dat een auto tegen een lantaarnpaal en een boom was gereden. De bestuurder zat niet in de auto, maar lag op het wegdek. Hij is direct met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Een onderzoek naar alcoholgebruik bij de bestuurder maakt hier deel van uit.