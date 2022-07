Man aangehouden na melding dreigende situatie

Het bleek uiteindelijk te gaan om een misverstand. Een van de bewoners hoorde een kamergenoot dreigende taal uiten. De man verliet het pand en door een communicatiemisverstand, onder andere vanwege een taalbarrière kwam er een melding bij de politie terecht. Die schaalde direct groot op omdat er sprake leek te zijn van een mogelijke gijzeling.

Verstopt onder bed

Rond 22.45 uur gingen agenten de woning binnen. Ze vonden de verdachte die zich onder bed had verstopt. Deze is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. In de woning bleek ook nog een vrouw aanwezig te zijn. Al snel bleek het om de partner van de verdachte te gaan die ook op dat adres woont. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek naar mogelijke bedreiging. Van een gijzeling is geen moment sprake geweest.