Man met drugs op zak aangehouden

De verdachte werd dinsdag 26 juli rond 19.40 uur gecontroleerd omdat het vermoeden bestond dat hij in drugs zou dealen. De man zat op dat moment in een auto. Hij moest uitstappen en werd gefouilleerd. Hij bleek meerdere zakjes met vermoedelijk cocaïne en amfetamine op zak te hebben. De verdachte is daarop direct aangehouden en de drugs zijn in beslag genomen. De man is ingesloten voor verder onderzoek.