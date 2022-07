Twee jongens slachtoffer van straatroof

De twee vrienden (15 en 16 jaar) liepen rond 20.30 uur het terrein van de kermis af. Ter hoogte van de Schouwburg kwamen zij vijf jongens tegen. Een van hen vroeg het duo mee te lopen. Deze wandeling stopte uiteindelijk op de Kapelhof. Hier werden de twee vrienden ineens mishandeld, waarbij de een klappen en trappen kreeg en de ander naar de grond werd geduwd. Een van de daders dreigde zelfs met een kettingslot te slaan. De daders beroofden de vrienden van meerdere spullen, zoals hun pet, portemonnee en sleutels. Toen de daders wegrenden, schakelden de vrienden snel hulp van omstanders in. De gestolen portemonnee werd even later zonder inhoud teruggevonden in de Heuvelstraat.



Tips?

De politie is een onderzoek gestart naar de daders van deze beroving. Een van de vijf daders had enkele opvallende kenmerken. Hij was rond de 15 jaar oud, had een getinte huidskleur en had kort opgeschoren haar aan de zijkanten. Opvallend waren de twee schuin geschoren streepjes op de achterkant van zijn hoofd. Ook droeg hij een grijze Louis Vuitton tas. Was u getuige van deze straatroof of heeft u meer informatie? Heeft u bijvoorbeeld kort voor of na het incident iets verdachts gezien in de buurt van de Kapelhof? Neem dan contact op met de politie. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.

Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer 2022197393.