Achtervolging van Nieuwegein naar Breda

Bij een snelheidscontrole op de A2 in de richting van Utrecht zagen agenten een personenauto met hoge snelheid rijden. Zij zette de achtervolging in, waarop de auto de afrit Nieuwegein nam en de stad inreed. De politieauto toonde het stopteken en het leek erop dat de bestuurder hier gehoor aan gaf, maar vervolgens reed hij op hoge snelheid verder richting de S’Gravenhoutseweg en de A2 op richting Breda.

De bestuurder veroorzaakte verschillende gevaarlijke verkeersituaties. Naast te hard rijden, reed hij meermaals door rood en over de vluchtstrook en probeerde hij ruim baan te krijgen op de snelweg. Hierbij is in ieder geval een andere auto geraakt. Er zijn bij de achtervolging geen gewonden gevallen.

Uiteindelijk kwam de auto rond 21.30 uur op de A16, zo’n twee kilometer van de Belgische grens in de buurt van Hazeldonk, tot stilstand door een aanrijding. De drie inzittenden zijn nagekeken door de ambulance, een van hen was licht gewond. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed, snelheidsovertreding en het veroorzaken van gevaar of hinder voor andere weggebruikers. De verdachte is een Fransman.

Bij de achtervolging zijn verschillende eenheden van de politie betrokken, waaronder de Landelijke Eenheid, Zeeland-West-Brabant en Midden-Nederland. Deze laatste draait het onderzoek.