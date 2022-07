Man aangehouden voor diefstal uit sportschool

Alkmaar - Een lid van een sportschool aan de Oosterwezenstraat belde via 112 woensdagochtend dat zijn portemonnee uit zijn kledingkluisje was gestolen. Het kluisje bleek opengebroken. Hij gaf ook aan dat een vreemde man in de sportschool had rondgelopen, en gaf het signalement door. De politie stelde direct een onderzoek in.