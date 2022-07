Man aangehouden voor woninginbraak

De agenten hebben onmiddellijk de wijk afgezet om deze man aan te kunnen houden. Kort daarna hoorden zij glasgerinkel uit een achtertuin. Een hondengeleidster stelde met haar hond na nadrukkelijk waarschuwen een onderzoek in de brandgang achter de woningen. Daarbij werd de verdachte door de hond gevonden. Hij zat verstopt achter een hek.

Later bleek de ruit van de schuifdeur van een woning vernield, waarbij de 27-jarige verdachte uit Moldaviƫ zich ook had verwond. Hij is aangehouden. Tijdens de aanhouding is de man gebeten door de hond. Hij is op het cellencomplex onderzocht door een arts. Hij zit ingesloten aan het politiebureau voor nader onderzoek naar de poging inbraak.

2022152936