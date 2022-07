Vrouw overleden na verkeersongeval in Bergen

Hulpdiensten werden rond 10.00 uur gealarmeerd dat er een ongeval had plaatsgevonden op de N510. Bij het verkeersongeval waren een automobilist en een voetganger betrokken. De voetganger is met zwaar letsel naar het ziekenhuis overgebracht en daar aan haar verwondingen overleden. De nabestaanden zijn in kennis gesteld. Een familieagent zal hen bijstaan. Ook wordt slachtofferhulp ingeschakeld. De automobilist, een 41-jarige vrouw uit Bergen, is ten behoeve van het onderzoek verhoord aan het bureau. Er was geen sprake van drugs- of alcoholgebruik.

Onderzoek

Het verkeersongevallenanalyse team van de politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Hulp van getuigen kan daarbij helpen. Heeft u iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag in contact met u via 0900-8844 of reageer online via onderstaand tipformulier.

2022152514