Drugsvondst in onderzoek naar incidenten gericht op woningen en bedrijven Rotterdam-West

Op maandag 25 juli heeft de politie een doorzoeking gedaan in de woning van één van de verdachten. Het gaat om een 19-jarige man uit Rotterdam. Tijdens de doorzoeking werden duizenden euro’s cash geld gevonden evenals hoeveelheden (hard)drugs. Bovendien zijn er meerdere telefoons in beslag genomen. Deze worden onderzocht.



Reeks incidenten

Er wordt onderzoek gedaan naar de beschietingen van panden in Rotterdam-West begin van dit jaar, waarbij twee ondernemers werden afgeperst. Eind juni werd daar opnieuw een pand beschoten en beschadigd door het plaatsen en laten afgaan van een explosief. Ook wordt onderzoek gedaan naar drie heftige gebeurtenissen die op 5 en 6 februari op korte afstand van elkaar plaatsvonden bij een aantal woningen in dezelfde wijk.



Aanhoudingen

De onderzoeken hebben sindsdien niet stilgelegen. Tussen 10 mei en 7 juni werden er al zeven verdachten aangehouden. Dinsdagochtend 14 juni werden er nog twee mannen (een 23-jarige man uit Oud-Mathenesse en een 25-jarige man uit Spangen) aangehouden in hun woningen. Donderdagochtend 7 juli kwam daar nog een 21-jarige man uit Rotterdam bij. Van alle aangehouden verdachten, zit momenteel nog één man vast. Dat betreft een 30-jarige Rotterdammer. Of alle genoemde incidenten met elkaar te maken hebben, wordt onderzocht.



U kunt ons helpen

Het onderzoek wordt voortgezet, alle aanvullende informatie is nog welkom. Heb je tips, beelden of informatie? Laat het ons weten via onderstaande mogelijkheden. Volledig anoniem informatie met ons delen, kan ook. Bijvoorbeeld via het Team Criminele Inlichtingen.