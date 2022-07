Twee gewonden na steekincidenten in centrum van Rotterdam

Rotterdam - De politie roept getuigen op zich te melden nadat woensdagavond rond 21:00 uur er twee gewonden zijn aangetroffen in het centrum van Rotterdam. Beiden hadden steekwonden, maar werden op andere locaties aangetroffen. Het is vooralsnog onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De politie onderzoekt een mogelijke link. Een 15-jarige Capelle aan den IJssel werd op het Stadhuisplein aangetroffen. Het andere slachtoffer, een 18-jarige Rotterdammer, werd op de Karel Doormanstraat aangetroffen. Beide mannen zijn gewond, maar buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft in totaal drie aanhoudingen verricht in het onderzoek.