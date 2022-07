Wie heeft meer informatie over schietincident Dordrecht

De kogelinslagen en –huls zijn het gevolg van een schietincident van een dag eerder. Op 26 juli rond 00.50 uur hoorden bewoners in de straat een aantal knallen en belden de politie. Agenten gingen direct ter plaatse, maar vonden in eerste instantie niets. Ruim een dag later ontdekte het slachtoffer de schade aan zijn auto en vonden agenten ook de huls .



Getuigen gezocht

Heeft u meer informatie of camerabeelden die ons kunnen helpen in dit onderzoek? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.



Wees een held, voorkom geweld

Daders van schietpartijen schuwen het gebruik van geweld niet. Daders van schietpartijen kunnen opnieuw toeslaan. Voorkom slachtoffers en help de straten veilig te houden, help ons de daders van schietpartijen aan te houden door informatie en beelden te delen als u deze heeft.



Meld vertrouwelijk

U kunt bellen naar 0900-8844 en vragen naar de recherche in Dordrecht. U kunt uw informatie en beelden ook vertrouwelijk delen via het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Zij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk. 088 - 661 77 34. U kunt ook contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.