Motorrijder gewond na aanrijding

Het ongeval gebeurde rond 14.45 uur op de Rondweg tussen Terneuzen en Sluiskil. De automobilist keerde daar op de weg en de motorrijder die uit de tegengestelde richting aan kwam rijden, botste op de auto. Een voorbijganger verleende eerste hulp is afwachting van de hulpverleners. Een Belgische traumahelikopter is ter plekke gekomen en de motorrijder is naar een ziekenhuis in België vervoerd. De bestuurder is door ambulancemedewerker behandeld en hoefde niet naar een ziekenhuis. De verkeersspecialisten van de Forensische opsporing doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg is hiervoor tijdelijk afgesloten geweest.