Twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid schietincidenten Oss

Meerdere schietincidenten

In de afgelopen weken vonden er meerdere schietincidenten op woningen in Oss plaats. Wij gaan er vanuit dat deze beschietingen niet willekeurig uitgevoerd zijn, maar onderzoek moet uitwijzen of dat ook zo is. Wij denken dat deze verdachten betrokken zijn bij deze schietincidenten, daarom worden zij verdacht van poging doodslag/moord en van bedreigingen en vernielingen.

Actiedag

Gisteren is de politie op meerdere plekken in Veghel binnengevallen. Naast de twee aanhoudingen heeft de politie ook meerdere vuurwapens en drugs in beslag genomen.

Locaties van beschietingen

In de Schadewijk in Oss werden in een week tijd vier woningen beschoten. Het begon allemaal op vrijdagmorgen 15 juli met een woning aan de Merelstraat, daarna volgden huizen aan de Veekraal en opnieuw de Merelstraat (andere woning) en afgelopen vrijdagmorgen een woning aan de Vijversingel. Bij de vier incidenten vielen gelukkig geen gewonden, maar de impact voor de buurt en de zorgen over een veilige woonomgeving waren er niet minder om. We hebben daarom met man en macht aan deze zaak gewerkt. De politie was opvallend en onopvallend extra in de wijk te vinden en de recherche en het Openbaar Ministerie werkten op de achtergrond door aan het onderzoek.