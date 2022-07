Politie zoekt specifieke getuige van bedreiging

De betreffende lesauto

De man die in de lesauto instapte, zou eerder die dag op de Zestienhovensekade een vrouw woordelijk hebben bedreigd. Een rij-instructeur zag het gebeuren, stapte uit en haalde de man bij het slachtoffer vandaan. Hij nam de bedreiger mee en reed met hem weg.

De politie startte een onderzoek dat zich richtte op de man die de vrouw bedreigde. De politie wil de rij-instructeur graag spreken als getuige.

Bent of kent u de rij-instructeur of weet u tot welke rijschool de auto behoort? Bel 0900-8844.