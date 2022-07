Jongen met ei bekogeld, politie zoekt getuigen

Het slachtoffer fietste dinsdag 26 juli jl. omstreeks 23.10 uur met een vriend over de Groeseindstraat. Ze zagen dat een bromfietser hen hard tegemoet kwam rijden. De bromfietser gooide plotseling een ei dat tegen zijn gezicht kwam. De 16-jarige jongen kwam daardoor ten val. Hij raakte goed beroerd van de klap. In het ziekenhuis bleek dat het trauma groter is dan men aanvankelijk dacht. Het zicht vanuit één oog is nog helemaal niet goed. Er zijn zorgen of hij wel volledig zal herstellen. De politie neemt een aangifte op, kijkt of er camerabeelden zijn en stelt een nader onderzoek in naar de dader.



Oproep

Was u getuige van deze mishandeling of bent u dinsdagavond ook met een ei bekogeld, bel dan met de politie van het team Tilburg Centrum via 0900-8844. Het gaat om dossier 2022199646. U kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.