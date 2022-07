Aanhouding vermeende fietsendief leidt tot bijzondere vondst

Susteren - Afgelopen vrijdag 22 juli wilde de politie buiten heterdaad een fietsendief aanhouden. Door de Officier van Justitie was daarvoor toestemming verleend. De fietsendief werd niet aangetroffen. In het pand werd een grote hoeveelheid stoffen aangetroffen. Daarbij gaat het waarschijnlijk om harddrugs. Nader onderzoek moet daar nog definitief uitsluitsel over geven.