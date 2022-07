Politie onderzoekt mogelijk schietincident Assen

Omstreeks 16:15 uur kreeg de politie de melding dat er schoten zouden zijn gehoord op het terrein van een pand aan de Witterweg. Meerdere agenten kwamen na deze melding ter plaatse. Zij werden ondersteund door onder andere de politiehelikopter en een speurhond. Op het terrein werden aanwijzingen gevonden dat er mogelijk is geschoten op die locatie. De agenten troffen niemand aan die gewond is geraakt. Ook de recherche en de Forensische Opsporing zijn ter plaatse geweest om onderzoek te doen.

Man aangehouden

Op het terrein is een 21-jarige man uit Assen aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid. Hij zal worden gehoord. Uit het onderzoek moet blijken wat zich precies aan de Witterweg heeft afgespeeld, of, hoe en door wie er is geschoten en wat de rol is geweest van de aangehouden verdachte.

Getuigen gezocht

Heeft u meer informatie over dit incident? Deel dit met de politie. Ook eventuele camerabeelden uit de omgeving waar een mogelijke verdachte situatie is op te zien zijn ontvangt de politie graag. Dit kunnen camerabeelden zijn van bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een dashcam. Geef uw informatie telefonisch door via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken. Beelden uploaden kan ook via dit tipformulier.