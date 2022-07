Getuigen gezocht van brand in coffeeshop

Op zaterdag 2 juli 2022 omstreeks 02:30 uur werd gemeld dat er brand was in de coffeeshop. De brandweer kwam ter plaatse en wist de brand vrij snel te blussen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand, heeft buurtonderzoek gedaan en is nog op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien tussen 02.00 en 02.40 uur in de Raadhuisstraat of omgeving, dat te maken kan hebben met deze brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Heeft u informatie die de politie kan helpen in dit onderzoek? Belt u dan a.u.b. met de politie via tel.nr. 0900-8844 of laat uw informatie online achter via onderstaand tipformulier. Vermeld u er a.ub. zaaknummer 2022132026 bij. Alvast hartelijk dank!

2022132026