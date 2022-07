Man overleden na steekincident Delft

De politie kreeg zondag 3 juli net na middernacht een melding van een steekincident op het Oostblok in Delft. Hulpverleners troffen ter plaatse een zwaargewonde man aan. De politie heeft een 48-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. De politie gaat uit van een misdrijf in de relationele sfeer. Een persoon is in de omgeving van het incident aangehouden voor het niet opvolgen van politiebevel.

Heeft u informatie?

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het dodelijke steekincident. Heeft u informatie die de politie kan helpen? Of bent u getuige geweest van het steekincident aan het Oostblok in Delft? Bel dan 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.