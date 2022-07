Ruzie mondt uit in steekincident Hoekeindseweg

Het was zaterdagavond iets voor 23.00 uur toen de politie de melding kreeg. Er was iemand behoorlijk gewond aan zijn onderarm.

Ambulance en agenten waren er snel en kregen het verhaal al vlug helder via getuigen. Er was een ruzie ontstaan tussen de twee mannen, waarbij was gestoken. De onenigheid had te maken met een drankje. Het slachtoffer, een 36-jarige man, raakte gewond aan zijn onderarm. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. De verdachte is aangehouden, het gaat om een 52-jarige Pool. Hij wordt vandaag verhoord.